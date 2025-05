Carapicuíba realiza ação “Saúde + Perto de VC” na Cohab 5 com diversos serviços gratuitos

Carapicuíba realiza ação “Saúde + Perto de VC” na Cohab 5 com...

A Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado, 24 de maio, mais uma edição do programa “Saúde + Perto de VC”. A ação será realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) Ivanildes da Silva Santos, situada na Avenida Tancredo Neves, 860, na Cohab 5, com atendimento das 8h às 13h.

O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso da população a diversos serviços de saúde essenciais. Durante o evento, os moradores poderão realizar a atualização da caderneta de vacinação, um cuidado fundamental para a prevenção de diversas doenças. Para as mulheres, haverá agendamento de mamografia (destinado à faixa etária de 50 a 69 anos) e coleta de papanicolau (para mulheres entre 25 e 64 anos), exames cruciais para a detecção precoce de cânceres.

Além disso, a ação oferecerá testes rápidos para HIV e Sífilis, contribuindo para o diagnóstico e encaminhamento para tratamento adequado. Os cidadãos também poderão solicitar a emissão do Cartão do SUS e terão à disposição um canal direto com a Ouvidoria da Saúde para registrar sugestões, elogios ou reclamações.