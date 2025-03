Aprenda IA de graça: inscrições abertas em curso online oferecido pelo governo de São Paulo

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Inteligência Artificial (IA) oferecido pelo Governo de São Paulo, por meio do programa Qualifica SP. São oferecidas 1 milhão de vagas para moradores do estado.

O curso, fruto da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo e a StartSe, é oferecido no formato online, permitindo aos alunos estudarem quando e onde quiserem.

A jornada de aprendizado é dividida em quatro módulos: desmistificação da IA, integração da IA ao dia a dia, criação de aplicações para aumentar a produtividade e atualização sobre as ferramentas mais recentes.

Não há limite de idade para participar. As inscrições são imediatas e podem ser feitas NESTE LINK até a próxima segunda-feira (31). O curso, com duração total de quatro horas, pode ser concluído em até três meses. Ao final, os alunos receberão certificado emitido pela StartSe.

SERVIÇO

Inscrições para o curso de IA do Qualifica SP

Prazo: até 31/03

Site: www.qualificasp.sp.gov.br