Itapevi inicia na próxima quinta (3) a troca de ingressos para show de Simone Mendes

A Prefeitura de Itapevi inicia a troca de ingressos para o show de Simone Mendes na próxima quinta-feira (3) no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Parque Suburbano), a partir das 14h. O show será no Parque da Cidade no dia 13 de abril.

Para garantir o acesso ao show, os interessados deverão doar 2kg de alimentos não perecíveis por ingresso. A troca poderá ser realizada de segunda a sexta, das 14h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 14h. Cada pessoa, a partir dos 16 anos, poderá retirar até dois ingressos mediante a apresentação do CPF.

A iniciativa visa promover a solidariedade e arrecadar alimentos para instituições carentes do município, ao mesmo tempo em que oferece uma opção de lazer e entretenimento para a população.

Confira as regras para a troca de ingressos:

Cada pessoa pode retirar até dois ingressos por CPF.

A retirada é permitida apenas para maiores de 16 anos.

Crianças também precisam de ingresso.

Os alimentos devem ter validade mínima de seis meses.

Não serão aceitos dois quilos de açúcar ou sal por pessoa (permitido apenas um quilo de açúcar/sal acompanhado de outro alimento).

A expectativa é de que o show de Simone Mendes atraia um grande público e marque as comemorações do aniversário de Itapevi, unindo música, solidariedade e celebração.