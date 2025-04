Arena Barueri pode sediar clássico entre Palmeiras e Corinthians

O Palmeiras solicitou formalmente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a alteração do local da partida contra o Corinthians, válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico, conhecido como Dérbi, está marcado para o dia 12 de abril, uma sexta-feira, às 18h30 (horário de Brasília). Originalmente previsto para o Allianz Parque, o confronto deverá ser transferido para a Arena Barueri.

O motivo da solicitação é a realização de um show do cantor Gilberto Gil no Allianz Parque na mesma data, impossibilitando a realização da partida no estádio palmeirense. Segundo as informações, a mudança de data não era uma opção viável para o clube. A alternativa de jogar no domingo (14) foi descartada devido à partida do São Paulo no Morumbis no mesmo dia e a um confronto na quinta-feira anterior, o que complicaria a logística e segurança. O Estádio do Pacaembu, tradicional alternativa em outras épocas, segue em reformas e indisponível para receber jogos.

A administradora do Allianz Parque, WTorre, lamentou a demora da CBF na divulgação da tabela detalhada do Brasileirão, que só foi publicada na noite da última sexta-feira. A empresa argumenta que o curto prazo entre a divulgação e a data do jogo limitou as possibilidades de encontrar uma solução que permitisse a realização do Dérbi na casa alviverde.

Esta será a segunda vez no ano que o Palmeiras precisará atuar fora de seu estádio principal devido a eventos. O primeiro caso ocorreu em 25 de janeiro, contra o Novorizontino pelo Campeonato Paulista, partida que também foi disputada na Arena Barueri.

Vale destacar que a Arena Barueri passou recentemente por uma significativa reforma, com investimento de R$ 50 milhões. O projeto incluiu melhorias importantes no gramado, na infraestrutura destinada à imprensa e nas condições de acessibilidade, visando justamente oferecer melhores condições para receber os jogos do Palmeiras quando necessário. A expectativa é que a CBF confirme a alteração do local nos próximos dias.

*Com informações do UOL.