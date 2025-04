Atenção, motoristas: vias serão interditadas no domingo (27) devido à Romaria de Caucaia do Alto

Atenção, motoristas: vias serão interditadas no domingo (27) devido à Romaria de...

Motoristas que circulam pela região central de Caucaia do Alto devem ficar atentos às alterações no trânsito neste domingo, 27 de abril, devido à chegada da 82ª Romaria de Caucaia a Pirapora do Bom Jesus e aos shows de encerramento.

As ruas impactadas ao longo do domingo serão: José Lopes Neto, Irineu Pires de Oliveira, Luís Sacramento, Trinta de Novembro. Já a interdição na Rua Roque Celestino será a partir das 15h30.

Agentes de trânsito e a Guarda Civil Municipal darão suporte durante a passagem dos romeiros. “É fundamental que os peregrinos sigam as orientações dos organizadores da romaria para garantir a segurança de todos”, destaca a administração municipal.

O encerramento da romaria contará com shows gratuitos na Praça dos Romeiros na noite de domingo (27), com apresentações de Elaine Bragga, Nando & Kauan, Elvis Nunes e Mayck & Lyan.