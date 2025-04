Castello e Raposo não registram acidentes fatais no feriado

As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, nos trechos administrados pela Ecovias Raposo Castello próximos à capital, registraram um fluxo de 1,23 milhão de usuários durante os cinco dias do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, entre 0h de quinta-feira (17) e 23h59 de segunda-feira (21). Apesar do alto volume, especialmente na quinta-feira (17) com mais de 287 mil veículos, não foram registrados acidentes com vítimas fatais.

Este foi o primeiro feriado prolongado sob a gestão da nova concessionária. “Nossas equipes estavam preparadas e cumpriram o papel de apoiar o usuário ao longo de todo o período do feriado, agindo com rapidez e eficiência para oferecer segurança e conforto a todos em nossas rodovias”, afirmou Luiz Roberto Tavares, Gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello, destacando o sucesso da operação e a preparação para o próximo feriado de 1º de maio.

Durante o período, a concessionária recebeu 766 pedidos de atendimento, principalmente pelo canal 0800 270 0 280 (voz e WhatsApp) e diretamente às equipes de tráfego. A frota completa, composta por 10 guinchos, seis ambulâncias, quatro motocicletas e oito viaturas de apoio (inspeção, combate a incêndios, resgate de animais), esteve de prontidão.

Foram registradas 710 ocorrências, sendo a principal causa a pane mecânica (317 casos). Outros atendimentos incluíram pneus furados (48), pane elétrica (14) e pane seca (5), reforçando a importância da revisão veicular antes de viajar.

Ao todo, ocorreram 48 acidentes nas duas rodovias durante os cinco dias, resultando em 24 vítimas. Conforme informado, a maioria sofreu apenas ferimentos leves, sem registro de fatalidades.