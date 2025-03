Atletas osasquenses se destacam em competição de ciclismo no interior de São Paulo

Onze atletas de Osasco representaram a cidade na 12ª edição do Giro de Barra Bonita, evento realizado no último fim de semana, dias 22 e 23 de março, no interior de São Paulo. A competição, reconhecida como uma das mais acirradas do ranking paulista de ciclismo, reuniu atletas renomados em disputas de alto nível.

O Giro de Barra Bonita foi dividido em três etapas: um prólogo de 4 km (contrarrelógio) na manhã de sábado, uma prova em circuito de 45 minutos à tarde e uma prova de estrada de 87 km na manhã de domingo.

O secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, elogiou o desempenho dos atletas: “Parabéns a todos os competidores que, quase todos os fins de semana, levam o nome de Osasco a provas importantes e colecionam conquistas significativas”.

Confira todos os resultados dos atletas osasquenses:

Gabi Souza:

– 1ª etapa: 4º lugar (contrarrelógio)

– 2ª etapa: 3º lugar (critério)

– 3ª etapa: 1º lugar (estrada – 82 km)

– Resultado: Campeã da categoria Elite Feminino

– Pedro Rabelo:

– 1ª etapa: 4º lugar (contrarrelógio)

– 2ª etapa: 3º lugar (critério)

– 3ª etapa: 1º lugar (estrada – 82 km)

– Resultado: Vice-campeão da categoria Master A1

– Roger Porto:

– 1ª etapa: 3º lugar (contrarrelógio)

– 2ª etapa: 2º lugar (critério)

– 3ª etapa: 3º lugar (estrada – 82 km)

– Resultado: 3º lugar geral na categoria Master A2

– Juliana Anaja:

– 1ª etapa: 5º lugar (contrarrelógio)

– 2ª etapa: 7º lugar (critério)

– 3ª etapa: 3º lugar (estrada – 82 km)

– Resultado: 3º lugar geral na categoria Elite Feminino

– Fernando Santos:

– Resultado: 2º lugar na categoria Master B2 e 5º lugar geral nas três etapas

– André Almeida:

– Resultado*: 5º lugar na categoria Elite no circuito de 45 km

– Anderson Albert:

– 1ª etapa: 7º lugar (contrarrelógio)

– 2ª etapa: 3º lugar (critério)

– 3ª etapa: 5º lugar (estrada – 82 km)

– Resultado: 5º lugar geral na categoria Master A2

– Guilherme Leandro:

– 1ª etapa: 14º lugar (contrarrelógio)

– 2ª etapa: 5º lugar (critério)

– 3ª etapa: 7º lugar (estrada – 82 km)

– Resultado: 8º lugar geral

– Vinicius Rossi:

– 1ª etapa: 41º lugar (contrarrelógio)

– 2ª etapa: 30º lugar (critério)

– 3ª etapa: 37º lugar (estrada – 82 km)

-Resultado: 32º lugar geral na categoria Elite Masculino