Barueri inaugura Emeief Anna Irene Mazaro de Freitas e Estação Cultural Parque Viana neste sábado (29)

A Prefeitura de Barueri inaugura neste sábado (29) a Emeief Anna Irene Mazaro de Freitas e a Estação Cultural Parque Viana – Jair Honório Domingos, que passou por uma reforma completa.

A cerimônia de inauguração começa às 10h, na Estrada dos Pinheiros, 198, no Parque Viana.

A reforma da Estação Cultural Parque Viana foi abrangente e incluiu:

Acessibilidade com balcões, sanitários adaptados e piso tátil;

Substituição de pisos internos por porcelanato antiderrapante;

Renovação de louças, metais, divisórias, cozinha, lavanderia e sanitários;

Pintura geral interna e externa;

Revisão elétrica, hidráulica e de águas pluviais;

Troca de telhas metálicas, calhas e condutores;

Instalação de novas janelas, portas, forro de gesso, luminárias e ventiladores.

Com 784,11 m² de área construída, a Estação Cultural será um dos maiores polos culturais da região. Após a reforma, o espaço dobrará sua capacidade de atendimento, passando de 500 para cerca de 1.100 alunos.

O espaço será dedicado à prática de atividades culturais, artísticas e sociais, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes. A Estação Cultural Parque Viana também fará parte do Programa Educação pela Arte, promovendo eventos culturais e integrando as famílias da comunidade.

EMEIEF

Já a EMEIEF, que foi totalmente reconstruída, conta com cinco pavimentos para atender as crianças da Educação Infantil e estudantes do Ensino Fundamental. A escola tem entradas separadas para receber os alunos com idade de 4 a 14 anos. Além disso, a escola dispõe de estacionamento coberto, 10 salas de aula para a Educação Infantil, 18 salas de aula para o Ensino Fundamental, além de elevadores, laboratórios, pátios cobertos, energia solar, reaproveitamento de água e adequação de todas as normas de acessibilidade, edificações e salubridade; playground e jardim, auditório, sala de leitura, sala multiuso, brinquedoteca, vivência, refeitório, estacionamento público externo e quadra poliesportiva.