Barueri amplia grupos prioritários em campanha de vacinação contra gripe

A Secretaria da Saúde de Barueri informou uma importante ampliação no público-alvo da campanha de vacinação contra o vírus influenza (gripe). A iniciativa visa aumentar a cobertura vacinal no município.

Até então, a imunização estava sendo oferecida prioritariamente para crianças na faixa etária de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias, pessoas idosas com 60 anos ou mais, e gestantes.

Com a nova determinação, a vacina contra a gripe passa a estar disponível também para os seguintes grupos prioritários em Barueri:

Trabalhadores da área da saúde;

Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);

Professores das redes de ensino básico e superior;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade;

Adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

“Dia D” de vacinação contra a gripe em Barueri

A Secretaria de Saúde informou ainda que o “Dia D” de mobilização para a vacinação está programado para ocorrer no sábado, 10 de maio de 2025, em linha com a orientação do Ministério da Saúde. Contudo, a pasta municipal ressalta que esta data específica ainda pode sofrer alterações.