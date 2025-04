7ª temporada de ‘Black Mirror’ estreia na Netflix nesta quinta (10)

A aclamada e instigante série antológica Black Mirror, criada por Charlie Brooker, retorna à Netflix nesta quinta-feira (10), com sua muito aguardada 7ª temporada. Conhecida por suas narrativas distópicas que exploram as complexas e, por vezes, sombrias relações entre a humanidade e a tecnologia, a produção promete entregar uma nova leva de episódios que desafiam as percepções do espectador.

Composta por um total de seis novos episódios, a temporada manterá, em grande parte, o formato que consagrou a série: histórias independentes que funcionam como contos de advertência modernos sobre os potenciais perigos e dilemas éticos dos avanços tecnológicos. A atriz Cristin Milioti, lembrada por sua participação marcante em um episódio anterior, está entre os nomes associados a esta nova fase da série.

Um dos pontos de maior expectativa para os fãs é a confirmação de que a 7ª temporada incluirá uma sequência direta para o episódio “USS Callister”. Lançado originalmente na quarta temporada, “USS Callister” foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público por sua abordagem única de temas como poder, controle e realidade virtual, ambientada em uma paródia de ficção científica clássica.

Sob a visão de Charlie Brooker, Black Mirror consolidou-se como uma das produções mais relevantes ao provocar reflexões profundas sobre o impacto da tecnologia no comportamento humano, na sociedade e no futuro. A nova temporada busca dar continuidade a essa tradição, apresentando cenários que, embora fictícios, dialogam diretamente com as ansiedades e possibilidades do mundo contemporâneo.

Assista ao trailer da 7ª temporada de Black Mirror: