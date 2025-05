Barueri amplia vacinação contra influenza para todas as idades a partir de 6 meses

Barueri amplia vacinação contra influenza para todas as idades a partir de...

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a influenza. A partir desta terça-feira, 20 de maio, a imunização passa a estar disponível para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de idade.

Os munícipes interessados em receber a dose devem procurar qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade. Esta fase da campanha, com vacinação liberada para o público geral acima de 6 meses, se estende até o dia 24 de maio.

Para facilitar o acesso da população, as UBSs de Barueri terão um horário de funcionamento especial no sábado, dia 24 de maio. Nesta data, as unidades estarão abertas das 8h às 17h, exclusivamente para a aplicação da vacina contra a influenza.

A Secretaria de Saúde alerta que, após o dia 24 de maio, a vacinação contra a influenza retornará a ser direcionada somente para os grupos prioritários. Caso haja nova ampliação da campanha para outros públicos, a informação será divulgada pelos canais oficiais da prefeitura.