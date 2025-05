Ecovias Raposo Castello promove ação com simulador de impacto em Osasco nesta terça-feira (20)

A Ecovias Raposo Castello promove nesta terça-feira (20) uma ação de conscientização com simulador de impacto na cidade de Osasco. O evento, aberto ao público, ocorrerá na Praça do Musicista Pedro Salgado, localizada na Avenida Aurora Soares Barbosa, entre 10h e 13h. Utilizando óculos de realidade virtual, o equipamento simula de forma segura os efeitos de uma colisão a 5 km/h, com o objetivo de destacar a importância vital do uso do cinto de segurança para os motoristas.

Esta iniciativa integra a campanha Maio Amarelo, desenvolvida pela concessionária ao longo do mês, com um cronograma de atividades voltadas para a segurança de diversos públicos que utilizam as rodovias, como motoristas, motociclistas, caminhoneiros e pedestres. Entre os tipos de atividades da campanha, destacam-se a distribuição de antenas corta-pipa, ações de conscientização para motociclistas, atendimentos de saúde e orientações sobre direção segura para caminhoneiros, além de simuladores de pontos cegos.

A programação da Ecovias Raposo Castello para os próximos dias de maio continua com as seguintes ações: