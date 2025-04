Barueri anuncia 6ª edição do Prêmio Mulher Destaque para maio

A cidade de Barueri celebra a força e o protagonismo feminino com a 6ª edição do Prêmio Mulher Destaque. O evento está marcado para o dia 8 de maio, com início às 18h, na Praça das Artes.

Organizado pelo Conselho da Mulher de Barueri em parceria com a Secretaria da Mulher, o Prêmio Mulher Destaque 2025 tem como principal objetivo reconhecer e valorizar mulheres que se sobressaem em diferentes setores da sociedade local.

A iniciativa busca dar visibilidade às histórias de superação, inovação e dedicação das mulheres de Barueri, fortalecendo a representatividade feminina. Serão contempladas diversas categorias, incluindo cultura, educação, empreendedorismo, esportes, influência digital, liderança política e comunitária, saúde e ações sociais.

Além dessas áreas, o prêmio também prestará homenagem a mães e cuidadoras de pessoas com deficiência, a mulheres que inspiram e à mulher mais idosa da cidade, reconhecendo sua importância e contribuição.