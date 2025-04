Osasco recebe a 5ª edição do Festival Arthur Zanetti de ginástica neste sábado (26)

O ginasta brasileiro Arthur Zanetti, reconhecido como campeão olímpico e mundial, fez um convite especial ao público. Através de um vídeo, o atleta chamou a todos para prestigiar a quinta edição do Festival Arthur Zanetti de ginástica, que será realizado em Osasco.

O evento será no dia 26 de abril, com início programado para as 9h da manhã. O local escolhido é o Ginásio Ayrton Senna da Silva, situado na Rua Ciro dos Anjos, 150, no bairro Jardim Bela Vista. O ginásio também é conhecido por ser um centro de treinamento da modalidade.

Conforme destacado por Zanetti no convite, o festival contará com apresentações de ginástica masculina e feminina. A entrada para o evento é gratuita e todos estão convidados a comparecer e prestigiar.

Organizado pela Federação Paulista de Ginástica (FPG), em parceria com a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, o festival já se consolidou como um importante evento no calendário esportivo paulista.