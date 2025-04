Barueri celebra o Dia Nacional da Mulher com sarau e valorização do protagonismo feminino

Barueri celebra o Dia Nacional da Mulher com sarau e valorização do...

A cidade de Barueri vai celebrar o Dia Nacional da Mulher, comemorado em 30 de abril, com o “Sarau Cultural da Mulher Ruth Cardoso”, promovido pela Secretaria da Mulher. O evento será realizado na quarta-feira (30), das 9h às 12h, no vão livre da sede da secretaria, localizada na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 756 – Vila Porto.

Com foco na valorização do protagonismo feminino, o sarau reunirá diversas manifestações artísticas, como poesia, música, dança, teatro, leitura e pintura, proporcionando um espaço de expressão e diálogo entre diferentes vivências de mulheres. Um dos momentos marcantes da programação será a homenagem simbólica à socióloga Ruth Cardoso, com a entrega de flores ao busto instalado no local.

Paralelamente ao sarau, acontecerá a Feira da Mulher Empreendedora, que reunirá produtos elaborados por alunas dos cursos da Secretaria da Mulher. A feira visa incentivar a autonomia financeira das mulheres, além de fortalecer redes de apoio e colaboração. O público também poderá prestigiar apresentações culturais das alunas dos cursos de coral, violão, dança e expressão corporal.

A homenagem à Ruth Cardoso também reforça o legado deixado pela antropóloga e ativista, que teve papel fundamental em projetos sociais de grande impacto, como o Comunidade Solidária, a Alfabetização Solidária e a Universidade Solidária. A Secretaria da Mulher de Barueri carrega seu nome como símbolo de inspiração, compromisso com a justiça social e incentivo ao protagonismo feminino.