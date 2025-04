Inscrições para o Conselho de Igualdade Racial de Osasco seguem abertas até 9 de maio

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria Executiva de Políticas e Promoção da Igualdade Racial (Seppir), está com inscrições abertas para a eleição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) referente ao biênio 2025-2027.

Os interessados em participar do processo eleitoral devem se inscrever presencialmente na sede da Seppir, localizada na Rua Eloy Cândido Lopes, 189 – Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. As inscrições vão até o dia 9 de maio.

O COMPIR tem um papel fundamental na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial em Osasco. A eleição busca representantes da sociedade civil comprometidos com o enfrentamento ao racismo e à promoção da equidade racial no município.

Mais detalhes sobre o processo eleitoral, como critérios para candidatura, etapas do pleito e composição do conselho, podem ser encontrados na edição nº 2826 da Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), publicada em 4 de abril de 2025, a partir da página 104.