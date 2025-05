Barueri confirma Arraiá 2025 gratuito com grandes nomes da música

A cidade de Barueri anunciou uma das festas mais tradicionais e aguardadas: o Arraiá Barueri 2025. O evento, que promete muita música, será entre os dias 12 e 24 de junho, com entrada totalmente gratuita em frente ao Ginásio José Corrêa.

A Prefeitura de Barueri divulgou uma programação musical recheada de grandes nomes para animar o público. Entre as atrações confirmadas estão Gustavo Mioto, Menos é Mais, Léo Santana, Sorriso Maroto, Hungria, Banda Eva, Jota Quest, Edson e Hudson, Nando Reis e Mariana Aydar.

Além do time de peso que subirá ao palco, o Arraiá Barueri 2025 contará com as tradicionais barracas de comidas típicas juninas, garantindo delícias para todos os paladares. A criançada também terá diversão garantida com brinquedos e atrações.