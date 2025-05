Confira os novos valores do estacionamento do Carrefour, SuperShopping Osasco e Cobasi

A partir desta terça-feira, 20 de maio, frequentadores do complexo Power Center Osasco, que reúne o SuperShopping Osasco, Carrefour, Sam’s Club, Decathlon e Cobasi, encontram uma nova política e tabela de preços para o estacionamento. A mudança mais significativa é a redução do período de gratuidade, que anteriormente era de duas horas, para apenas 15 minutos.

Conforme a nova tabela de preços (Power Center Osasco – 104), válida a partir de hoje, o custo para estacionar automóveis ou motos por até duas horas será de R$ 14. Após esse período, cada hora adicional terá um acréscimo de R$ 2. A carência, como mencionado, é de apenas 15 minutos, após os quais a cobrança é iniciada.

Até ontem (19), a regra era consideravelmente diferente: os usuários desfrutavam de duas horas de estacionamento gratuito. A cobrança só se iniciava a partir da terceira hora de permanência, com um valor de R$ 16, e cada hora adicional subsequente custava R$ 5.

Exceções para clientes Carrefour e Sam’s Club

É importante notar que clientes do Carrefour e Sam’s Club que realizarem compras podem ter isenção do estacionamento sob condições específicas, mediante validação do tíquete nos caixas dessas lojas:

15 minutos: Sem validar o tíquete (período de carência geral)

2 horas: Compras acima de R$ 70

3 horas: Compras acima de R$ 120

4 horas: Compras acima de R$ 200.

A medida adotada pelo Power Center Osasco segue uma tendência já observada em outros grandes centros de compra da região. Em setembro do ano passado, o Shopping União de Osasco também implementou uma política semelhante, reduzindo seu período de carência de duas horas para 15 minutos, o que gerou insatisfação entre lojistas e frequentadores.

Com a nova política em vigor no Power Center Osasco, consumidores e comerciantes devem ficar atentos aos novos valores e ao tempo de permanência para evitar surpresas na cobrança ao utilizar o estacionamento do complexo.

Tabela de Preços – Estacionamento Power Center Osasco (a partir de 20/05):

Carência: 15 minutos

Até 2 horas: R$14,00

Hora adicional: + R$2,00

Perda de cartão: R$30,00

Mensal (pagamento até dia 5):

Carro (2ª a 6ª feira): R$120,00

Carro (Todos os dias): R$165,00

Moto (2ª a 6ª feira): R$80,00

Moto (Todos os dias): R$120,00