Barueri é eleita, pelo segundo ano consecutivo, a cidade mais sustentável do Brasil

Barueri voltou a se destacar no cenário nacional ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o título de cidade mais sustentável do Brasil. O reconhecimento veio através do Ranking das Cidades Mais Sustentáveis do Brasil, elaborado pela plataforma Bright Cities, que avaliou 336 municípios com mais de 100 mil habitantes, com base em dados do IBGE.

A premiação, que ocorreu no último dia 26 de março — data em que Barueri completou 76 anos de emancipação político-administrativa —, reuniu representantes de diversas cidades brasileiras e premiou os 25 municípios mais sustentáveis do país. Barueri liderou não apenas o ranking da Região Sudeste, como também o nacional, à frente de cidades como São Caetano do Sul (2º), Jundiaí (3º), São Paulo (4º) e Santos (5º).

A cerimônia contou com a presença de servidores da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), que representaram o município na solenidade e receberam a homenagem em nome da cidade.

Para o secretário Marco Antônio de Oliveira, conhecido como Bidu, o reconhecimento reafirma o compromisso da administração municipal com a construção de uma cidade moderna, humana e ambientalmente responsável.

“Este prêmio é o reconhecimento do esforço não só da Sema, mas de toda a Prefeitura, pois uma cidade sustentável é aquela que sabe conciliar a conservação de seus recursos naturais com o desenvolvimento urbano, garantindo serviços públicos acessíveis e de qualidade para toda a população”, afirmou o secretário.

Indicadores internacionais

O ranking da Bright Cities é baseado na norma ISO 37120, da Organização Internacional para Padronização (ISO), que estabelece indicadores globais de qualidade de vida e sustentabilidade urbana. A metodologia avalia critérios como mobilidade urbana, educação, saúde, segurança, gestão de resíduos, infraestrutura, meio ambiente e governança.

Barueri vem se consolidando como referência nacional em sustentabilidade. Entre as ações destacadas estão projetos de educação ambiental, expansão de áreas verdes, iniciativas de mobilidade urbana sustentável e a modernização da gestão pública.