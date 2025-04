Shopping União de Osasco lança catálogo com as principais tendências de moda Outono e Inverno 2025

Shopping União de Osasco lança catálogo com as principais tendências de moda...

O Shopping União de Osasco, um dos principais polos de compras da zona oeste de São Paulo, apresentou seu novo catálogo digital com as tendências de moda para a temporada Outono/Inverno 2025. A proposta é inspirar consumidores a compor looks elegantes e funcionais, unindo estilo e praticidade nos dias mais frios do ano.

Nesta estação, o foco está em peças aconchegantes e versáteis. Os tons terrosos, como caramelo e terracota, ganham destaque por trazerem sofisticação e sensação de acolhimento aos looks. O clássico xadrez reaparece com novas roupagens, desde estilos retrô até interpretações modernas. Casacos e jaquetas oversized continuam como queridinhos, oferecendo conforto sem abrir mão do visual imponente.

Entre os tecidos, o tricot, as malhas e os materiais como couro e pele sintética lideram as apostas da temporada, garantindo textura e atitude. Nos pés, as chunky boots e botas de cano alto prometem protagonismo, enquanto acessórios como gorros, cachecóis e luvas fecham a produção com chave de ouro.

Com diversas lojas que seguem as tendências internacionais, o Shopping União reúne moda feminina, masculina, infantil e uma variedade de calçados e acessórios, facilitando para os clientes que desejam atualizar o guarda-roupa da estação.

O catálogo digital com todas as inspirações já está disponível no site oficial do shopping, permitindo acesso rápido às novidades e sugestões de looks completos.

Acesse o catálogo: Catálogo Outono/Inverno 2025 – Shopping União de Osasco