Barueri oferece 14 vagas de emprego em diversas áreas com salários de até R$ 4.000

Estão disponíveis 14 oportunidades de emprego em diferentes funções, com salários que variam e podem chegar a R$ 4.000, como no caso da vaga para Técnico de Manutenção Elétrica. As vagas abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, incluindo Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Médio Incompleto e Ensino Médio Completo.

Entre os cargos oferecidos estão Agente de Pátio (Salário R$ 2.100), auxiliar de logística R$ 1.664,65), Auxiliar de Limpeza (R$ 2.200), atendente de balcão de café (R$ 2.000), Auxiliar de Laboratorista (R$ 2.400), atendente balconista (R$ 1.670), Técnico de Manutenção Elétrica (R$ 4.000), auxiliar operacional de logística (R$ 1.550) e Balconista (R$ 1.601). Há também vagas para auxiliar de linha de produção (R$ 2.173,50 e R$ 1.780) e Atendente de Lanchonete (salário a combinar).

Algumas posições exigem experiência prévia (de 1 a 6 meses), enquanto outras não requerem experiência, como Auxiliar de Laboratorista e Técnico de Manutenção Elétrica. Os benefícios variam conforme a vaga, incluindo opções como Assistência Odontológica (AO), Vale Transporte (VT), Assistência Médica (AM), Vale Alimentação (VA), Seguro de Vida (SV), Cesta Básica (CB) e outros.

Atenção aos Requisitos para Candidatura:

Os interessados devem obrigatoriamente possuir cadastro na plataforma Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Com o cadastro ativo, o candidato pode buscar as vagas utilizando a função desejada ou o ID específico de cada vaga (listado nas imagens) diretamente no site, pelo aplicativo Sine Fácil ou presencialmente.

É importante ressaltar que o simples cadastro na plataforma não garante a disponibilidade de carta de encaminhamento. O atendimento presencial pode ser buscado na Casa do Trabalhador. Para quem optar pelo aplicativo Sine Fácil, a ativação deve ser feita através de um QR Code fornecido exclusivamente durante o atendimento presencial na Casa do Trabalhador.

As cartas de encaminhamento para as entrevistas são limitadas, dependendo da disponibilidade no sistema no momento da solicitação. As entrevistas estão agendadas para ocorrer entre os dias 06 e 12 de maio, conforme a vaga.