Motociclista morre em acidente ao fugir de tentativa de assalto em Itapevi

Uma colisão frontal resultou na morte de uma motociclista na Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029), em Itapevi. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (4), no quilômetro 33 da via, próximo ao trevo de acesso à rodovia Castello Branco.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda CB 500X e, de acordo com relatos, entrou na contramão da rodovia buscando escapar de uma tentativa de assalto que estaria sofrendo momentos antes.

Durante a fuga no sentido contrário do fluxo de veículos, a motociclista colidiu frontalmente com um automóvel Fiat Strada. O impacto foi violento e a condutora da moto não resistiu aos graves ferimentos, vindo a óbito ainda no local do acidente.

Equipes de resgate e da polícia rodoviária foram acionadas, e a área precisou ser isolada para o trabalho da perícia.

O condutor do Fiat Strada não se feriu. As circunstâncias exatas da tentativa de assalto e da dinâmica do acidente serão investigadas.