Barueri promove debate sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho

A Secretaria da Mulher de Barueri promoveu um encontro com empresas da cidade para discutir a igualdade de gênero no ambiente corporativo. A iniciativa teve como objetivo incentivar ações que valorizem a presença feminina em cargos de liderança e impulsionem a ascensão profissional das mulheres nas organizações.

Durante o evento, realizado no dia 27 de março, representantes da Luft Logistics, Consigaz Distribuidora de Gás e Azul Linhas Aéreas compartilharam experiências e estratégias adotadas para promover o empoderamento feminino em suas respectivas áreas de atuação.

Latifa Kadri, diretora de Marketing da Consigaz, emocionou o público ao relatar sua trajetória profissional marcada por desafios. “Fui criada em uma cultura muito tradicional, onde se esperava que a mulher cuidasse da casa e da família. Meu primeiro grande desafio foi simplesmente poder sair para trabalhar”, contou.

A partir de sua vivência, Latifa idealizou o movimento “Mulheres que dão gás”, uma iniciativa que promove rodas de conversa e troca de experiências entre colaboradoras da empresa. “Transformamos ideias em soluções concretas. Hoje, temos histórias reais de mulheres que descobriram seu verdadeiro potencial e romperam barreiras no setor de gás”, destacou.

Na Luft Logistics, a equidade de gênero tem sido promovida por meio do projeto EmpoderElas, que oferece mentorias e espaços de escuta para as colaboradoras. Para Rodriane Paiva, gestora do Departamento Jurídico da empresa, a meritocracia sozinha não é suficiente. “É preciso criar oportunidades reais. Cada passo que damos hoje é essencial para que, no futuro, o gênero não seja mais um obstáculo no ambiente de trabalho”, afirmou.

Ela também ressaltou que a responsabilidade pela mudança é coletiva. “Cabe às empresas, ao poder público e à sociedade como um todo criar condições para o crescimento profissional das mulheres.”

No setor da aviação, historicamente dominado por homens, a Azul Linhas Aéreas tem se destacado como exemplo de inclusão. A empresa foi a primeira do setor a aderir ao Pacto Global da ONU, comprometendo-se a atingir a marca de 50% de mulheres em cargos de alta liderança até 2030.

“Temos programas de incentivo e bolsas de estudo voltadas para a formação de pilotas e técnicas em manutenção de aeronaves”, explicou Maria Cristina Alves, gestora de RH da Azul. Atualmente, a companhia conta com mais de 5.700 colaboradoras, das quais 40% ocupam cargos de liderança e 4% atuam como pilotas.

O evento realizado pela Secretaria da Mulher de Barueri reforça a importância de espaços de diálogo entre o setor público e privado na construção de um mercado de trabalho mais justo e inclusivo.

“A presença feminina nas empresas não pode ser apenas simbólica. É preciso garantir oportunidades reais para que as mulheres possam crescer, liderar e transformar o ambiente onde atuam”, concluiu uma das organizadoras do encontro.