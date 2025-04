Programa “Vizinhança Solidária” fortalece a segurança por meio da parceria entre polícia e comunidade

O Programa Vizinhança Solidária (PVS), uma iniciativa da Polícia Militar em parceria com a comunidade, tem ganhado destaque por sua eficácia na redução da violência e na promoção de uma cultura de colaboração entre os moradores e as autoridades. O programa, que visa estreitar os laços entre a Polícia Militar e a população, já tem mostrado resultados promissores em várias regiões, e um dos maiores defensores dessa iniciativa é o Cabo Cláudio do Nascimento Torres, que atua no 14º Batalhão, especificamente na 3ª Companhia, em Osasco.

Em entrevista ao Visão Oeste, Cabo Torres explicou como o programa funciona e o impacto positivo que ele tem gerado nas áreas onde foi implementado. “O principal objetivo do Vizinhança Solidária é reduzir os indicadores criminais, estreitar a relação entre a polícia e a comunidade e, com isso, garantir maior segurança nas ruas e bairros”, afirmou. Segundo ele, o programa oferece uma ferramenta de Polícia Comunitária, na qual a colaboração da população é essencial para o sucesso da iniciativa.

Participação da comunidade e resultados

A interação com a comunidade é um pilar fundamental para a eficácia do programa. Cabo Torres destacou a importância de divulgar os resultados positivos de bairros onde o PVS já foi implementado, como uma forma de motivar novos locais a aderirem à iniciativa. A divulgação ocorre principalmente por meio de redes sociais, rádios e programas de televisão, além de reuniões do Conselho de Segurança Municipal (Consegs), onde são discutidos os resultados e as estratégias de segurança.

Os resultados positivos têm sido visíveis. Em locais que adotaram o Vizinhança Solidária, a redução de crimes chegou a ser de até 90%, segundo o policial. Cabo Torres também mencionou que moradores de áreas atendidas pelo programa relatam uma clara melhoria na sensação de segurança, destacando como a colaboração da população tem sido essencial para essa transformação. “Quando os moradores se envolvem, eles percebem a diferença na segurança, e o número de ocorrências criminais diminui substancialmente”, afirmou.

Desafios na implementação e a figura do Tutor Comunitário

Apesar dos bons resultados, a implementação do programa não está isenta de desafios. As áreas periféricas enfrentam uma resistência inicial, de acordo com o Cabo. Muitos moradores, inicialmente, têm receio de se envolver. No entanto, após reuniões de orientação e esclarecimento, o programa conquista a confiança da comunidade. Cabo Torres destacou que, para superar esses obstáculos, é crucial estabelecer vínculos de confiança entre a Polícia Militar e os moradores, permitindo um trabalho conjunto mais eficaz.

Um dos aspectos chave do Vizinhança Solidária é o papel do Tutor, um líder comunitário eleito pelos próprios moradores, responsável por coordenar as ações de segurança na rua. O tutor atua como um elo entre a comunidade e a polícia, comunicando qualquer situação de risco ou necessidade de intervenção. “O tutor é fundamental para o sucesso do programa, pois ele é quem mantém o contato direto com os moradores e facilita a comunicação com a Polícia Militar”, explicou o Cabo Torres.

Expansão do Programa e expectativas para o futuro

O programa tem mostrado uma grande capacidade de expansão dentro dos bairros e cidades. Porém, a adesão dos moradores é essencial para o crescimento do Vizinhança Solidária. Cabo Torres destacou que, embora a Polícia Militar tenha o interesse de expandir o programa, essa expansão depende, principalmente, da participação da comunidade. “Quando os moradores mostram interesse, buscamos implementar o programa nas ruas e bairros, mas, sem a adesão deles, fica difícil avançar”, afirmou.

As expectativas para o impacto de longo prazo são otimistas. O Cabo Torres acredita que o Vizinhança Solidária pode se tornar uma transformação duradoura na cultura de segurança pública, criando uma relação mais próxima e colaborativa entre a Polícia Militar e os cidadãos. “A colaboração entre polícia e comunidade é fundamental. A tendência é que, com o tempo, essa relação se fortaleça, e as futuras gerações convivam em um ambiente mais seguro”, concluiu.

Com a divulgação dos resultados e a contínua adesão da população, o programa tem potencial para se expandir ainda mais, trazendo benefícios não só para a segurança pública, mas também para o fortalecimento da confiança mútua entre polícia e comunidade. O Vizinhança Solidária está, sem dúvida, se consolidando como um exemplo de sucesso no esforço pela segurança coletiva.