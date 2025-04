Barueri promove espetáculo gratuito “Paixão de Cristo – Peregrinos da Esperança” na Praça das Artes

A Praça das Artes, em Barueri, será palco da emocionante encenação “Paixão de Cristo – Peregrinos da Esperança”. O espetáculo, que promete retratar a história de amor e fé de forma marcante, terá quatro apresentações gratuitas entre os dias 18 e 20 de abril.

As sessões serão na sexta-feira (18), às 20h; no sábado (19), às 16h; e no domingo (20), com duas apresentações, às 16h e às 20h.

A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos antecipadamente. Segundo a organização, os ingressos já estão disponíveis. Para mais informações sobre a retirada e detalhes do evento, o público pode acompanhar o perfil oficial no Instagram: @pxdecristobarueri.

O espetáculo será realizado na Praça das Artes, localizada na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos, em Barueri – SP.

Serviço: