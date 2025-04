Ipem-SP convoca taxistas de Itapevi para verificação anual e atualização de tarifa

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) convocou os taxistas de todas as categorias que atuam em Itapevi para a verificação periódica anual obrigatória de seus taxímetros. O procedimento ocorrerá entre os dias 7 e 9 de abril (segunda a quarta-feira) e incluirá a atualização para uma nova tarifa.

A verificação será realizada em Osasco, tendo como ponto de partida a Avenida Praia Grande, próximo ao número 232, no bairro City Bussocaba, próximo ao Parque Chico Mendes, conforme horários previamente agendados.

Para realizar o procedimento, os taxistas devem obrigatoriamente agendar dia e horário através do site oficial do Ipem-SP (www.ipem.sp.gov.br). O agendamento online também é necessário para outros serviços relacionados, como troca de titularidade, baixa de taxímetro, ou regularização de verificações em atraso.

Além do agendamento, é indispensável a emissão e o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à taxa de verificação. O Ipem-SP alerta que a verificação não será realizada sem a comprovação do agendamento e da quitação da taxa. O não comparecimento ou atraso na verificação sujeitará o taxista às penalidades previstas.

No dia agendado, o profissional ou responsável pelo veículo deverá apresentar a seguinte documentação:

Alvará de estacionamento emitido pela Prefeitura de Itapevi (dentro da validade);

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) na categoria aluguel;

Certificado da última verificação realizada pelo Ipem-SP;

Comprovante de quitação da GRU;

Ordem de Serviço de uma oficina credenciada pelo Ipem-SP para serviços no taxímetro.

O objetivo da verificação é assegurar que o valor cobrado pelo taxímetro corresponde corretamente à distância percorrida e ao tempo gasto, conforme a tarifa vigente. A inspeção inclui ainda a análise das condições gerais do veículo, como o estado dos pneus, e do próprio taxímetro (lacres, tarifa programada).

A ação será conduzida pela equipe de fiscalização da regional do Ipem-SP, autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado, na zona oeste da capital.