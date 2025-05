Barueri promove evento para mães com foco em comunicação não violenta e serviços gratuitos

Barueri promove evento para mães com foco em comunicação não violenta e...

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Família, realiza nesta semana o evento especial intitulado “Mãe: Maternidade Construtiva Comunicação não violenta com os filhos”. A ação ocorrerá na quarta-feira (7), das 9h às 13h.

O encontro será realizado no Espaço Villa Floratta, localizado na Rua Jardim Suspenso, 106, na Vila Porto. O objetivo é proporcionar uma manhã de conhecimento, troca de experiências, fortalecimento de laços e valorização das mães, com foco na comunicação não violenta na relação com os filhos.

Além do conteúdo voltado à maternidade, o evento oferecerá serviços gratuitos para as participantes se cuidarem. Estarão disponíveis profissionais para podologia, design de sobrancelhas e corte de cabelo. Haverá também uma oficina de tiaras. A iniciativa é promovida pela Secretaria da Família de Barueri.