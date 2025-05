Zoológico de São Paulo recebe sauim-de-coleira, primata ameaçado de extinção

O Zoológico de São Paulo acaba de ganhar um novo e ilustre morador: o sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), espécie de primata considerada criticamente ameaçada de extinção. Esta é a primeira vez que o animal pode ser visto pelo público na capital paulista, marcando um importante passo nos esforços de conservação da biodiversidade brasileira.

Originário da Amazônia brasileira, o sauim-de-coleira é um primata de pequeno porte, com cerca de 24 centímetros e pelagem branca ao redor da cabeça, pescoço e tórax — o que lhe dá a aparência de estar usando uma coleira. Ele tem dois anos de idade, pesa 544 gramas e foi transferido do Zoológico de Sorocaba, por meio de uma parceria com o Zoo paulistano, que visa reforçar projetos de conservação, reprodução e educação ambiental.

Após passar por um período de quarentena, o animal agora pode ser visitado pelo público. Segundo o biólogo Luan Morais, chefe do setor de mamíferos do Zoológico de São Paulo, o sauim-de-coleira é um exemplo emblemático da vulnerabilidade da fauna nacional. “Esta é mais uma oportunidade de trabalhar com o público a importância da proteção da biodiversidade brasileira”, afirmou.

O primata recebe cuidados especiais, com alimentação balanceada — rica em frutas, legumes e ração específica para primatas —, ambiente que simula seu habitat natural e enriquecimento ambiental, além de ser monitorado por uma equipe técnica para garantir seu bem-estar.

Serviço:

O Zoológico de São Paulo funciona diariamente, das 9h às 17h (bilheteria até as 16h). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial (ingressos.zoologico.com.br) ou via WhatsApp pelo número (11) 4934-6804.

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241 – Água Funda – São Paulo (SP)

