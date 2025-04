Barueri sedia Seminário LIDE sobre Inovação, Tecnologia e Impacto Social

A cidade de Barueri recebe nesta quarta-feira (30) o Seminário LIDE de Inovação e Tecnologia, que debate sobre o futuro da tecnologia e seu potencial transformador na sociedade. O evento, realizado na Praça das Artes, terá como foco o uso da tecnologia e da inteligência artificial (IA) para diminuir as desigualdades sociais e regionais, reunirá autoridades governamentais, líderes empresariais e especialistas do setor.

O seminário, organizado pelo LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), visa promover discussões estratégicas sobre o papel da inovação no desenvolvimento inclusivo. Serão abordados temas relevantes sobre como as novas ferramentas tecnológicas, especialmente a IA, podem ser utilizadas para criar soluções que beneficiem diferentes camadas da população e reduzam disparidades entre regiões.

A participação no evento é gratuita, representando uma oportunidade para profissionais da área, estudantes e interessados no tema acompanharem as discussões e se conectarem com figuras proeminentes do cenário tecnológico e empresarial. O credenciamento dos participantes terá início às 7h30, com as palestras e painéis ocorrendo das 8h às 12h.

Para garantir a participação, os interessados devem realizar inscrição prévia através deste link.

Serviço: