Prefeito Gerson e representantes do Sesc discutem ampliação de ações culturais e sociais em Osasco

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), recebeu em seu gabinete representantes do Sesc Osasco para uma reunião focada no fortalecimento da parceria e na discussão de iniciativas culturais e sociais para o município.

O encontro realizado ontem (24) contou também com a presença do vice-prefeito Lau Alencar e de secretários municipais. Pelo Sesc Osasco, participaram a gerente Mara Rita Oriolo, o coordenador de Comunicação, Edson Horácio, e o coordenador de Programação, Juliano de Souza.

Durante a conversa, foram abordadas estratégias para consolidar a presença e as ações da instituição na cidade. Mara Oriolo destacou o compromisso contínuo do Sesc com a população de Osasco, mesmo enquanto tramita o processo de negociação para a cessão de uma área junto ao Governo Federal. “Estamos presentes na cidade com diversas ações que impactam diretamente a comunidade. Desde a biblioteca móvel até o Programa Mesa Brasil, que atende 67 instituições com doações de alimentos”, afirmou a gerente.

Entre os projetos destacados, está o “Projeto Germinar”, com início previsto para maio, que oferecerá cursos de planejamento estratégico voltados para agricultores urbanos. Ações já consolidadas, como o “Clube da Corrida” semanal e o “Circuito Sesc de Artes” – que leva espetáculos e oficinas culturais gratuitas a espaços públicos – também foram mencionadas como exemplos da missão do Sesc em promover educação continuada e permanente.

“Nossa maior força está no desenvolvimento cultural, na formação artística e esportiva, e na contratação de mão de obra”, enfatizou Mara Oriolo, destacando o impacto multifacetado das atividades do Sesc.

O prefeito Gerson Pessoa demonstrou apoio às iniciativas e se comprometeu a auxiliar na interlocução com o Governo Federal, reforçando a importância da colaboração. “Estamos aqui para fortalecer nossos laços com o Sesc no município e garantir que, juntos, possamos ampliar o impacto positivo na vida dos munícipes”, declarou Pessoa.