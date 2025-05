Barueri terá ‘Dia D’ de vacinação contra a gripe neste sábado (10)

Barueri se mobiliza neste sábado, 10 de maio de 2025, para o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A iniciativa, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Saúde e executada pela Secretaria de Saúde municipal, visa ampliar a cobertura vacinal contra a gripe. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas em horário especial, das 8h às 17h, para atender a população.

O principal objetivo é proteger os grupos mais vulneráveis às complicações da doença e destacar a imunização como ferramenta essencial de saúde pública, especialmente com a chegada do outono, período de maior circulação dos vírus respiratórios. A Secretaria de Saúde alerta que a Influenza não é um simples resfriado, mas uma infecção respiratória aguda e altamente contagiosa, que pode evoluir para quadros graves como pneumonia e agravar condições preexistentes. A vacina trivalente utilizada em 2025 protege contra as cepas Influenza H1N1, H3N2 e Influenza B, atualizadas anualmente conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além de todas as UBSs, estarão disponíveis dois postos volantes para ampliar o atendimento:

Emeief Engenheiro Yojiro Takaoka (Avenida Queimada, 505 – Aldeia da Serra)

Fieb Alphaville (Avenida Andrômeda, 500 – Alphaville)

A mobilização também visa sensibilizar a sociedade sobre a importância da vacinação, combatendo a desinformação e fortalecendo a proteção coletiva contra a gripe, que pode ser particularmente perigosa para idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e imunocomprometidas.

Quem pode se vacinar no Dia D?

A campanha é direcionada aos seguintes grupos prioritários:

Profissionais da saúde e da educação (ensino básico e superior);

Puérperas (até 45 dias após o parto);

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou condições clínicas especiais (diabetes, doenças cardíacas, respiratórias, renais, etc.);

Pessoas com deficiência permanente;

Profissionais das forças de segurança, de salvamento e das Forças Armadas;

População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas (12 a 21 anos).

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto, a carteira de vacinação (se possuir) e algum comprovante de vínculo com o grupo prioritário (ex: laudo médico, crachá funcional, declaração da instituição).

A Secretaria de Saúde de Barueri reforça que a vacina é segura e essencial para conter a disseminação do vírus. A proteção individual contribui para a saúde coletiva, diminuindo a circulação da Influenza na comunidade.