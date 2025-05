Cotia fará consulta pública para cursos do novo Instituto Federal

A população de Cotia terá papel fundamental na definição do futuro educacional da cidade com o início das audiências públicas para o novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). A Prefeitura de Cotia e o IF visam levantar dados, identificar eixos tecnológicos e escolher os cursos que serão ofertados, alinhando-os às vocações socioeconômicas regionais e às demandas da comunidade.

A primeira destas consultas está agendada para o dia 27 de maio de 2025, às 19h, no auditório da Secretaria de Educação, localizado na Rua Jorge Caixe, 306, 1º andar (Centro Administrativo de Cotia). Outras audiências já estão pré-agendadas para os dias 24 de junho e 22 de julho de 2025, ampliando as oportunidades de participação.

O futuro Instituto Federal de Cotia será instalado no prédio da antiga Europan, na região da Granja Viana, uma conquista viabilizada pelo Governo Federal com o apoio estratégico da Prefeitura. Em recente reunião, gestores municipais das Secretarias de Desenvolvimento Social e Periferias, Trabalho e Renda, Educação e Indústria, Comércio e Empreendedorismo, junto à equipe gestora do campus, definiram o cronograma das próximas ações.

Como parte deste processo, empresários locais serão ouvidos já nesta semana, em um encontro na sexta-feira (6/05), às 10h, na CIESP de Cotia. O objetivo é mapear as necessidades do setor produtivo e discutir soluções para questões como o transporte público dos futuros alunos.

O diálogo entre o IF e a Prefeitura tem se intensificado, e a reitoria dos Institutos Federais informou que o campus em Cotia tem previsão de entrega ainda neste ano, acelerando a expectativa pela chegada da instituição de ensino à cidade.