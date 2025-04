Barueri terá quarta-feira (23/04) de sol e muitas nuvens, sem previsão de chuva

A previsão do tempo para Barueri nesta quarta-feira, 23 de abril, indica um dia com condições meteorológicas estáveis e muito parecidas com as registradas ontem: o sol deve marcar presença, mas estará entre muitas nuvens ao longo do dia, intercalando com períodos de céu mais nublado.

Temperaturas em Barueri hoje (23/04):

As temperaturas terão uma variação considerável entre a madrugada e a tarde. A mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima pode atingir os 26°C nos horários mais quentes do dia.

Chuva, vento e umidade do ar

Não há expectativa de chuva para a cidade nesta quarta-feira, com a probabilidade de precipitação zerada (0%). O vento será leve, soprando com velocidade em torno de 8 km/h.

Os níveis de umidade do ar devem variar entre 50% (mínima) e 99% (máxima), indicando ar relativamente úmido, especialmente nos períodos mais frescos.

*Com informações do Climatempo