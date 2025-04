Previsão do tempo para quarta (23/04) em Osasco: sol entre nuvens e sem chuva

A previsão do tempo para Osasco nesta quarta-feira, 23 de abril, indica um dia com características muito semelhantes às de ontem: presença do sol, porém entre muitas nuvens ao longo do dia, com alguns períodos em que o céu ficará mais nublado.

As temperaturas permanecerão amenas. A mínima prevista é de 13°C, ocorrendo provavelmente durante a madrugada ou início da manhã, enquanto a máxima não deve passar dos 25°C no período da tarde.

Não há qualquer previsão de chuva para a cidade nesta quarta-feira, com a probabilidade indicada em 0%. O vento será fraco, soprando da direção Sudeste (ESE) com velocidade em torno de 8 km/h.

Os níveis de umidade do ar continuarão relativamente altos, variando entre 56% (mínima) e 100% (máxima). Para o período noturno, a previsão é de céu com muitas nuvens.