Basket Osasco assume a liderança da Liga Ouro

O Basket Osasco venceu o Vitória-BA por 70 a 50, em partida disputada na última sexta-feira (28), no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador-BA. O triunfo, válido pela Liga Ouro 2025, garantiu à equipe osasquense a liderança da competição, com um aproveitamento de 75% e um saldo de cestas que a coloca à frente da Liga Sorocabana.

Desde o início do jogo, o Basket Osasco impôs seu ritmo e não deu chances ao adversário. A comissão técnica aproveitou a oportunidade para rodar o elenco, garantindo minutos importantes em quadra para todos os jogadores. A estratégia se mostrou eficaz, com destaques individuais como o armador Matheus Ferreira, cestinha da partida com 13 pontos e 7 rebotes, o também armador Jeanzinho, com 12 pontos e 5 assistências, e o ala-pivô Cavero, com 10 pontos e 6 rebotes.

“Foi uma vitória muito importante para manter a nossa sequência. Nós sabíamos da importância deste jogo e de uma vitória fora de casa, e agora é continuar trabalhando em busca dos nossos objetivos, brigando sempre pela liderança”, comemorou Matheus Ferreira. “Feliz, também, por contribuir com o time sendo o cestinha da partida, porém, o mais importante é o trabalho coletivo. Seguiremos firmes com muita dedicação”, completou o armador.

O time de Osasco terá dois jogos importantes agendados para o ginásio Geodésico, em Osasco nesta semana. Na terça-feira (1), a equipe enfrenta o Basquete Santos em partida válida pelo Brasileirão CBB. Já na quinta-feira (3), o desafio será contra a Liga Sorocabana, em confronto direto pela liderança da Liga Ouro.

A entrada para todos os jogos no ginásio Geodésico é gratuita. O Ninho da Coruja está localizado na Av. Eucalipto, nº 281, no bairro Cidade das Flores.