Osasco vence o Sesc Flamengo na primeira batalha dos playoffs da Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde venceu, pela primeira vez na temporada, o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1, no ginásio José Liberatti no último sábado (29). A vitória, com parciais de 22/25, 25/20, 25/17 e 25/16, em 1h52min, abriu o playoff das quartas de final da Superliga 24/25 e colocou a equipe osasquense a um passo da semifinal.

Após um primeiro set vencido pelo time carioca, o time comandado pelo técnico Luizomar mostrou sua resiliência e virou o jogo com atuações consistentes em todos os sets seguintes. A central Larissa foi eleita a melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei. “Esse foi um resultado importante, especialmente da forma como soubemos reagir. Ainda falta uma vitória, mas foi um passo importante”, disse Larissa. “Foi o meu primeiro VivaVôlei da temporada. Estou muito feliz, especialmente por ter ajudado a equipe”, completou a central.

Com a vitória, o Osasco São Cristóvão Saúde precisa de apenas mais um triunfo para carimbar o passaporte para a semifinal. A próxima batalha será na quarta-feira (2 de abril), às 21h, no Rio de Janeiro, onde enfrentará o Sesc RJ Flamengo novamente. Caso seja necessário um terceiro jogo, ele será disputado em Osasco, no dia 11 de abril, também às 21h.

