Basket Osasco bate Minas e pode decidir vaga na final em casa na segunda, 19

O Basket Osasco deu um passo gigante rumo à final da Liga Ouro, a divisão de acesso ao NBB CAIXA. Em uma virada emocionante, a equipe osasquense superou o Minas Tênis Clube B por 68 a 62, em Belo Horizonte, e abriu 1 a 0 na série semifinal. O time chegou a estar 11 pontos atrás no placar, mas demonstrou resiliência para conquistar a vitória fora de casa.

Com este resultado, o time comandado pelo técnico Enio Vecchi precisa de apenas mais uma vitória para carimbar o passaporte para a grande decisão do torneio nacional. O adversário na final sairá do confronto entre Cruzeiro e Liga Sorocabana.

O grande destaque da partida na Arena UniBH foi o norte-americano Anthony Harris, cestinha do jogo com 21 pontos e quatro rebotes. O ala Matheus Weber também teve atuação fundamental, contribuindo com 20 pontos, três rebotes e três bolas recuperadas.

“Superação e união. Fizemos um grande jogo coletivo, tirando uma grande desvantagem para vencer, e este seguirá sendo o espírito da equipe para a sequência da nossa temporada. Vamos em busca dos nossos sonhos”, destacou Matheus Weber, resumindo o sentimento do time.

Ninho da Coruja vai ferver no segundo duelo da semifinal

A chance de garantir a vaga na final será em casa. O segundo duelo da semifinal acontece já na próxima segunda-feira, dia 19, às 20h30, no Ginásio Geodésico, em Osasco.

A entrada para o confronto decisivo será gratuita, e a torcida osasquense é convocada para lotar o “Ninho da Coruja”. Para animar ainda mais o ambiente, o mascote Corujinha e o DJ David estão confirmados e prometem um show durante o jogo.

O Ginásio Geodésico, conhecido como “Ninho da Coruja”, fica na Avenida Eucalipto, nº 281, no bairro Cidade das Flores.