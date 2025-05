Massoterapeuta que perdeu a perna em acidente lança livro de superação em Alphaville

Quase um ano após o acidente que mudou sua vida, a massoterapeuta Grazi Masso se prepara para lançar seu primeiro livro, uma obra marcada por coragem, fé e superação. O lançamento de “A Vida Pode Mudar em 4 Segundos e Meio” será realizado no dia 31 de maio, a partir das 9h, no Sampa Coffee Station, localizado no Boulevard West Towers, em Alphaville, Barueri (SP).

O local do evento, que abriga espaços como o Studios Velocity, o Kore, o Restaurante Rio, o Spa 4Elements e o Sampa Café, também simboliza parte da trajetória de Grazi, que trabalhou em um dos estabelecimentos e será acompanhada no lançamento por colegas, parceiros e apoiadores.

Grazi teve a perna amputada após ser atropelada por um carro de luxo em Alphaville. O acidente, que aconteceu há quase um ano, poderia ter encerrado sua história. Mas, como ela mesma define, foi o ponto de partida para um novo capítulo. Em sua obra, ela narra como enfrentou o trauma e encontrou forças para recomeçar.

“A vida pode mudar em quatro segundos e meio. Esse foi o tempo que virou tudo de cabeça para baixo. Mas não foi o fim, foi o começo de uma nova história”, afirma Grazi.

O livro leva o leitor a uma jornada intensa de dor, descobertas e força emocional, mostrando que, mesmo diante de perdas irreparáveis, é possível ressignificar a vida.

Lançamento do livro “A VIDA PODE MUDAR EM 4 SEGUNDOS E MEIO”