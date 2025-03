Basket Osasco busca a liderança da Liga Ouro contra o Vitória em Salvador

O Basket Osasco tem um importante compromisso nesta sexta-feira (28) pela Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB CAIXA. A equipe enfrenta o Vitória, em Salvador-BA, em busca da liderança da competição. O duelo está marcado para as 19h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, e terá transmissão ao vivo pelo Youtube do NBB e Disney+.

A delegação osasquense desembarcou em Salvador na manhã desta quinta-feira (27) e realizou dois treinamentos antes da partida. O time comandado pelo técnico Enio Vecchi ocupa a terceira colocação na tabela, com cinco pontos, atrás de Cruzeiro (5) e Liga Sorocabana (6). Uma vitória contra o Vitória é fundamental para alcançar o objetivo de chegar ao topo da tabela.

“O Vitória tem um time experiente e uma equipe como essa, jogando em casa, sempre dá trabalho. Nós temos que neutralizar alguns jogadores-chave deles”, projetou Vecchi, que ainda completou: “Será uma partida equilibrada, que vai exigir muito do nosso time”.

O ala Elvis Viana, um dos destaques da equipe, ressaltou a importância de manter o bom desempenho apresentado no último jogo: “Precisamos do resultado lá e temos que levar as coisas boas que fizemos no jogo contra o Pinheiros B (…) temos que entender o nosso bom momento e ajustar o que for preciso, porque o jogo é sempre jogado e um duelo como este será pegado de todas as formas”.

Já o ala Matheus Weber prevê um confronto de alto nível: “Eles têm um time forte e jogarão em casa, mas precisamos desta vitória para ganharmos confiança também como equipe e nos mantermos na parte de cima da tabela. Será, sem dúvida, um grande jogo”.