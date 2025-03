Outback lança novas tábuas de steak a partir de R$ 139,90

O Outback Steakhouse, que na região está presente em Barueri, Osasco e Cotia, acaba de expandir seu cardápio com três novas opções de tábuas de steak, perfeitas para dividir e celebrar momentos especiais com amigos e familiares. As novidades estão disponíveis em todas as 178 unidades físicas da marca espalhadas pelo Brasil.

Inspiradas no conceito “Boards from Down Under”, as novas tábuas variam desde combinações que remetem ao Surf ‘N’ Turf, unindo carne vermelha e camarões, até a inclusão do clássico Junior Ribs, com toques inusitados e sabores exclusivos.

Confira as novas opções do cardápio do Outback:

Board from Down Under – Chimichurri & Creamy Fire Shrimp (R$ 179,90): Dois steaks de filet mignon (200g cada), um com chimichurri e outro com camarões empanados e molho Creamy Fire, acompanhados de Crunchy Potatoes e três acompanhamentos à escolha.

Board from Down Under – Chimichurri & Red Onion Jam (R$ 169,90): Dois steaks de filet mignon (200g cada), um com chimichurri e outro com Red Onion Jam, acompanhados de Crunchy Potatoes e três acompanhamentos.

Board from Down Under – Ribs & Steak (R$ 139,90): Junior Ribs (com molho Barbecue ou Billabong à escolha) combinada com steak de filet mignon (200g) com manteiga de limão, Crunchy Potatoes e três acompanhamentos.

As novas tábuas do Outback estão disponíveis em todos os restaurantes físicos, em todos os horários, e não são oferecidas no serviço de delivery.