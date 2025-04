Basket Osasco encerra 1ª fase da Liga Ouro contra Liga Sorocabana nesta terça (29)

O Basket Osasco tem seu último compromisso pela primeira fase da Liga Ouro de Basquete nesta terça-feira (29). A equipe, conhecida como Coruja, viaja até Sorocaba para enfrentar a Liga Sorocabana (LSB) no Ginásio Gualberto Moreira. A partida está marcada para começar às 19h.

Este confronto marca o encerramento da etapa inicial da competição para o time de Osasco. Apesar da importância da partida para a tabela geral, a equipe entra em quadra com a classificação para as semifinais já garantida antecipadamente, fruto de sua campanha na primeira fase.

Para os torcedores e entusiastas do basquete que desejam acompanhar o jogo, haverá múltiplas opções de transmissão ao vivo. A partida será exibida pelo canal oficial do Novo Basquete Brasil (NBB) no YouTube, pela plataforma de streaming Disney+ e também pelo serviço Basquet Pass.

Mesmo já classificado, o jogo contra a forte equipe de Sorocaba serve como preparação e manutenção do ritmo de jogo para a equipe osasquense visando as semifinais da Liga Ouro. Além disso, o resultado deste jogo pode influenciar o posicionamento final da equipe na tabela e determinar seu adversário na próxima fase.