Barueri realiza Feirão do Emprego para PCD no dia 8 de maio

A Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) de Barueri promoverá um Feirão de Emprego no próximo dia 8 de maio, com foco especial na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O evento é gratuito e representa uma oportunidade para quem busca uma colocação profissional.

O feirão será das 9h às 15h, na sede da própria SDPD, localizada na Rua Vereador Izaias Pereira Souto, 175, no bairro Jardim Belval. A iniciativa visa conectar candidatos a vagas de emprego com empresas que buscam novos talentos, promovendo a inclusão e a diversidade no ambiente corporativo.

Segundo a organização, diversas oportunidades estarão disponíveis durante o evento. Os interessados em participar devem realizar a inscrição previamente através do link disponibilizado pela secretaria: https://bit.ly/feiraoempregosdpd2025.

Para quem necessitar de mais informações sobre o Feirão de Emprego da SDPD, é possível entrar em contato diretamente com a secretaria pelo telefone (11) 4194-4939.