Basket Osasco enfrenta Minas Tênis Clube na semifinal da Liga Ouro 2025

O Basket Osasco disputará a semifinal da Liga Ouro 2025, divisão de acesso ao NBB CAIXA, contra o Minas Tênis Clube. A equipe mineira garantiu sua vaga após vencer os dois jogos das quartas de final contra o Vitória-BA. O time osasquense avançou diretamente à semifinal por ter a melhor campanha da fase inicial.

A disputa será em uma série melhor de três jogos. O primeiro confronto acontece na próxima sexta-feira (16), às 18h30, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. O segundo jogo está marcado para a segunda-feira (19), às 20h30, no Ginásio Geodésico, em Osasco. Caso necessário, o terceiro e decisivo jogo será realizado na quarta-feira (21), também às 20h30, novamente em Osasco.

Os jogos realizados no Ginásio Geodésico (Av. Eucalipto, 281, Cidade das Flores) terão entrada gratuita para o público, sem necessidade de retirada de ingressos. O armador Jeanzinho ressaltou a importância da torcida local: “Para o segundo duelo, em Osasco, contar com a torcida no ginásio será fundamental, pois sabemos que a presença e a vibração do nosso torcedor são diferenciais em jogos dessa magnitude”.

O vencedor do confronto entre Basket Osasco e Minas B enfrentará na final o ganhador da outra semifinal, disputada entre Cruzeiro e Liga Sorocabana. A equipe campeã da Liga Ouro, organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), terá o direito de pleitear uma vaga no NBB CAIXA 2025/26, desde que atenda aos requisitos estabelecidos pela LNB.

Confira a programação completa das semifinais da Liga Ouro 2025:

Basket Osasco vs Minas Tênis Clube B:

Jogo 1: 16/05/2025 (sexta-feira) – 18h30 – Minas B x Basket Osasco – Arena UniBH

Jogo 2: 19/05/2025 (segunda-feira) – 20h30 – Basket Osasco x Minas B – Geodésico (Entrada Gratuita)

Jogo 3 (se necessário): 21/05/2025 (quarta-feira) – 20h30 – Basket Osasco x Minas B – Geodésico (Entrada Gratuita)

Cruzeiro Basquete vs Liga Sorocabana: