Palmeiras x São Paulo quebra recorde de público na Arena Barueri

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, conhecido como Choque-Rei, estabeleceu um novo recorde de público para a Arena Barueri. A partida, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no domingo, 11 de maio de 2025, e contou com a presença de 29.709 torcedores.

Este número supera a marca anterior do estádio, que era de 29.647 pessoas, registrada em um jogo entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista de 2024.

A partida, que resultou na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, foi disputada em Barueri porque o Allianz Parque, casa habitual do Palmeiras, estava indisponível devido a um show da banda System of a Down.

Para atrair o público à Arena Barueri, o Palmeiras utilizou estratégias promocionais. Foi criado um setor exclusivo para correntistas do Palmeiras Pay, o banco digital do clube, com ingressos vendidos a R$ 20 com oferta de cashback. Além disso, foram aplicados preços promocionais para os sócios e não sócios, com ingressos mais caro para o público geral custando R$ 70.

A Arena Barueri, concedida a uma das empresas do Grupo Crefisa, tem sido utilizada como uma segunda casa para o Palmeiras em algumas partidas do time paulista.