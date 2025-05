Basket Osasco perde o primeiro jogo da final da Liga Ouro para o Cruzeiro

O Cruzeiro largou na frente na disputa pelo título da Liga Ouro de basquete ao vencer o Basket Osasco por 81 a 64, neste domingo (25). A primeira partida da série final aconteceu no Ginásio Poliesportivo de Itatiaiuçu.

O confronto iniciou equilibrado, com o Cruzeiro vencendo o primeiro quarto por 23 a 20, enquanto o Osasco reagiu no segundo, fazendo 22 a 15. Contudo, nos dois últimos períodos, a equipe cruzeirense dominou, aplicando parciais de 28 a 14 e 15 a 8 para sacramentar a vitória.

O destaque individual da partida foi Cassiano, do Cruzeiro, maior pontuador com 18 pontos e 6 rebotes. Lucas Lima e Ludwig também tiveram boas atuações pela equipe celeste, contribuindo com 16 pontos cada. Pelo lado do Osasco, Dalaqua foi o principal nome, com 15 pontos.

A conquista da Liga Ouro garante ao time campeão uma vaga no NBB (Novo Basquete Brasil) da temporada 2025/2026.

O segundo jogo da final está marcado para esta terça-feira (27/05), às 19h, novamente no Poliesportivo de Itatiaiuçu. A série segue para Osasco no dia 31/05, às 19h30, no Geodésico. Se necessários, os jogos 4 (02/06, 20h, no Geodésico) e 5 (06/06, 20h, em Itatiaiuçu) definirão o campeão.