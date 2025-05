Federação Paulista libera Arena Barueri para receber público nos jogos do Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) liberou a Arena Barueri para receber jogos do Palmeiras com a presença de público. Uma portaria publicada nesta sexta-feira (23) pela entidade autoriza o clube a utilizar o estádio com torcedores em partidas sob sua organização.

Segundo o documento, assinado por Marina Tranchitella, diretora de segurança, infraestrutura e VAR da FPF, o Palmeiras apresentou a documentação necessária para reverter a interdição. A Arena Barueri, que opera sob gestão de uma das empresas da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, desde o ano passado, serve como alternativa ao Allianz Parque quando este está ocupado.

O local havia sido interditado para a presença de público na última quarta-feira pela própria Federação Paulista. Na ocasião, a justificativa apresentada por Marina Tranchitella foi que o estádio estava sob “reformas” e com “impossibilidade de realização de jogos com público”. Com a nova portaria, essa restrição foi revogada.