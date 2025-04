Basket Osasco Sub-15 confirma participação no Circuito Esportivo Cidade de São Paulo

O Basket Osasco garantiu sua participação no Circuito Esportivo Cidade de São Paulo. A confirmação veio após a presença de representantes da equipe, apelidada de “Coruja”, no Congresso Técnico do campeonato, realizado neste sábado (12) no CEU Vila Alpina, na capital paulista.

A estreia de Osasco na competição será com a categoria Sub-15. Os “Corujinhas”, como são chamados os atletas dessa faixa etária, entrarão em quadra na primeira rodada do Circuito Esportivo, marcada para o dia 27 de abril, sob o comando do técnico Claudinei.

O Circuito Esportivo é uma iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) de São Paulo desde 2009. O principal objetivo do evento é incentivar a prática esportiva e promover a saúde entre crianças e adolescentes, oferecendo oportunidades para atletas de base de diversos níveis e habilidades. A proposta busca garantir uma experiência inclusiva, acessível e democrática, fortalecendo os laços comunitários.

Além do basquete (Sub-15 e Sub-17), a edição 2025 do Circuito Esportivo contará com competições de handebol (Sub-15 e Sub-17), futsal (Sub-11 ao Sub-17) e vôlei (Sub-15 e Sub-17), com eventos programados em várias regiões do município de São Paulo.