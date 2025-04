Feriado prolongado: confira o que abre e fecha em Itaquá entre os dias 17 e 21 de abril

A Prefeitura de Itaquaquecetuba divulgou hoje o esquema de funcionamento das repartições municipais durante o feriado prolongado, no período de quinta-feira (17) – ponto facultativo, a Sexta-Feira da Paixão (18) e o Dia de Tiradentes (21). O expediente administrativo estará suspenso nestas datas, retornando ao normal na terça-feira (22).

Serviços essenciais terão o atendimento mantido durante todo o período. Unidades de urgência e emergência como o Centro de Saúde (CS) 24h, o Centro de Saúde Infantil (CSI) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), ambulâncias, coleta de lixo domiciliar, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM) e os cemitérios municipais operarão normalmente.

As feiras livres também ocorrerão nos dias e locais habituais. O Parque Ecológico Mario do Canto estará aberto todos os dias do feriado prolongado, das 7h às 17h, como opção de lazer.

Já os ecopontos e o programa Itaquá Recicla funcionarão apenas na quinta-feira (17), das 8h às 17h, permanecendo fechados na sexta (18) e na segunda (21). A coleta seletiva, no entanto, seguirá seu cronograma normal durante o período.

Eventos e serviços especiais:

O restaurante Bom Prato oferecerá um almoço especial de Páscoa na quinta-feira (17), com cardápio incluindo iscas de peixe, macarrão com brócolis, salada e pão de mel de sobremesa, ao custo de R$ 1. O serviço começa às 10h30 (preferencialmente para idosos) e às 11h para o público geral, na unidade da Rua Padre Anchieta, 78 – Centro. O restaurante estará fechado nos demais dias do feriado (sexta e segunda).

A tradicional encenação da Paixão de Cristo acontecerá na Sexta-Feira Santa (18), a partir das 18h, na Praça Padre João Álvares, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora D’Ajuda, no Centro. Para a realização do evento, haverá interdição de vias na área central das 17h às 20h30, afetando as ruas Capitão José Leite e Sebastião Ferreira dos Santos, além da Avenida Emancipação (sentido Centro).