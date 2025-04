Basket Osasco vence Joaçaba pelo Brasileirão CBB e mantém vivo o sonho do bicampeonato

O Basket Osasco deu mais um passo importante na busca pelo bicampeonato do Brasileirão CBB. Jogando no ginásio Geodésico no domingo de Páscoa, a equipe contou novamente com o apoio da torcida para vencer o Basket Joaçaba por 95 a 57, conquistando sua quarta vitória na competição organizada pela Confederação Brasileira de Basketball.

A “Coruja” demonstrou intensidade e um forte jogo coletivo para construir o placar elástico. A vitória veio um dia após o time também triunfar pela Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB CAIXA, contra o Vitória-BA no sábado (19), mostrando a força do elenco em disputar duas competições simultaneamente.

Contra a equipe catarinense, diversos jogadores se destacaram. O ala Matheus Weber foi o cestinha da partida com 23 pontos, além de contribuir com cinco rebotes e cinco assistências. O ala norte-americano Anthony Harris marcou 13 pontos, pegou cinco rebotes e deu três assistências. O armador Dalaqua anotou 16 pontos, e o pivô Anderson Júnior registrou um duplo-duplo com 13 pontos e 11 rebotes.

Com o resultado positivo, o time comandado pelo técnico Enio Vecchi assumiu a vice-liderança do Brasileirão CBB, somando 10 pontos, com campanha semelhante à do líder Tatuí. Embora tenha um jogo a mais que o terceiro colocado, Brusque-SC, o Basket Osasco garante ao menos a terceira posição ao fim da rodada, mantendo-se firme na briga por uma das duas primeiras vagas que dão classificação direta ao Final Four, sem passar pelos playoffs.

“Foi uma vitória muito importante para nós, também para subirmos na tabela. Não começamos o Brasileiro da maneira esperada, mas agora estamos recuperando a confiança para evoluir cada vez mais durante a competição”, celebrou o pivô Anderson Júnior.

Foco volta para a Liga Ouro

Após o fim de semana vitorioso, o Basket Osasco já direciona suas atenções para a Liga Ouro. Nesta terça-feira (22), às 19h30, a equipe tem um confronto decisivo contra o Pinheiros B, novamente no ginásio Geodésico, com entrada gratuita para os torcedores.

Uma vitória neste jogo garante ao time osasquense a classificação direta para as semifinais da competição organizada pela LNB (Liga Nacional de Basquete), um feito significativo já em seu primeiro ano de disputa. Atualmente, o Basket Osasco é o vice-líder da Liga Ouro, com seis vitórias em oito jogos (75% de aproveitamento), atrás apenas do Cruzeiro Basquete.