Bolão feito em lotérica de Cotia leva R$ 2,4 milhões na Dupla de Páscoa

Um bolão registrado em Cotia (SP) está entre os vencedores do segundo sorteio da Dupla de Páscoa, realizado no último sábado (19). A aposta, dividida em 15 cotas, acertou as seis dezenas e faturou o prêmio de R$ 2,4 milhões, valor que também foi pago a uma aposta simples de Leme (SP) que acertou os mesmos números.

No sorteio principal (primeiro sorteio), duas apostas cravaram as dezenas 05-18-22-27-31-46 e dividirão o prêmio recorde de R$ 50,3 milhões, sendo R$ 25,1 milhões para cada. Uma delas foi feita por canal eletrônico e a outra na capital paulista.

Já os números do segundo sorteio, no qual a aposta feita em uma lotérica de Cotia foi premiada, foram: 02-07-31-45-46-47.

Além dos prêmios principais, a Dupla de Páscoa distribuiu valores menores. No primeiro sorteio, 1.048 apostas acertaram cinco números e levam R$ 4.182,91 cada. No segundo sorteio, 805 apostas tiveram cinco acertos e levaram R$ 4.901,02 cada.

Esta foi a nona edição da Dupla de Páscoa, um concurso especial que não acumula. Os ganhadores devem se atentar aos prazos, pois os prêmios devem ser retirados em agências da Caixa Econômica Federal, e os ganhadores têm 90 dias a partir da data do sorteio para resgatar o valor.